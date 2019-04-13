شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرهن تجديد عقد لاسارتي بالفوز على الكبار في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رهن مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تجديد عقد لاسارتى، واستمراره مع الفريق الموسم المقبل، بالفوز على الكبار فى الدورى، خصوصا بيراميدز والمصرى.

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كان مجلس الإدارة رفض اتخاذ أى قرارات انفعالية ومتسرعة بإقالة لاسارتى، عقب الخسارة بخماسية من فريق صن داونز، فى مباراة الذهاب التى أقيمت الأسبوع الماضى فى إياب دور الثمانية لدورى رابطة الأبطال الإفريقى.

ويُنتظر أن يتم إعداد تقرير مفصل عن المباريات الكبيرة التى يخوضها لاسارتى خلال الفترة المقبلة، حتى يتم تقييمه بصورة صحيحة حتى يتم اتخاذ القرار النهائى بشأن استمراره مع الفريق الموسم المقبل. يأتى هذا فى الوقت الذى قرر فيه مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، منح اللاعبين راحة سلبية اليوم، بعد المجهود الذى بذلوه أمس فى مواجهة صن داونز، التى أقيمت والجريدة ماثلة للطبع، على أن يستأنفوا التدريبات غدا الإثنين، استعدادا لمواجهة بيراميدز، المقررة يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الدورى.

من ناحية أخرى، يُنتظر أن يجرى سعدالدين سمير بعض الفحوصات الطبية، وأشعة الرنين المغناطيسى فى ألمانيا للوقوف على طريقة العلاج التى سيقدم عليها، سواء بإجراء الجراحة فى ألمانيا أو الاكتفاء بالخضوع لبرنامج تأهيلى مكثف فى ألمانيا، لتجهيزه للعودة للمباريات، بعدما أثبتت الأشعة التى أجراها فى القاهرة إصابته بقطع فى الرباطين الداخلى والخارجى للركبة، إلا أن الطبيب الألمانى رفض إصدار أى تقرير قاطع بشأن إجراء الجراحة إلا بعد إجراء أشعة جديدة للاعب فى ألمانيا.