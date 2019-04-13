شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المواجهة الثانية لـ«سونج» و«زيدان» بعد 11 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار تواجد الكاميرونى سونج، مدافع منتخب الأسود الشهير، أثناء حفل قرعة بطولة أمم إفريقيا الذى أقيم بسفح الأهرامات اهتمام كافة وسائل الإعلام، خصوصا فى ظل حضور النجم المصرى محمد زيدان، لاعب المنتخب الوطنى الأسبق.

ورصدت «المصرى اليوم» تفاصيل الحوار الذى دار بين نجمى الكرة المصرية والكاميرونية بعد 11 عاما من المشهد الشهير لهما خلال بطولة أمم إفريقيا التى أقيمت فى غانا 2008 عندما خطف زيدان الكرة من سونج ومررها إلى محمد أبوتريكة الذى سجل منها هدف الفوز على المنتخب الكاميرونى وحصد به الفراعنة لقب البطولة للمرة الثانية على التوالى.

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ووفقا لمحمد زيدان، نجم الكرة المصرية، فإن سونج اتصل به فور نزوله إلى القاهرة وأكد له أن كافة المصريين استرجعوا معه المشهد الشهير فى بطولة أمم إفريقيا فى 2008، وهو ما دفعه للاتصال به، وقال «زيدان» لـ«المصرى اليوم» أن سونج أكد له أيضا أن هذا المشهد لن ينساه طوال حياته وأنه تعلم منه عدم الاحتفاظ بالكرة نهائيا أمام منطقة الجزاء.

وشدد «زيدان» على أن «سونج» أبلغه أن الكاميرون ثأرت لنفسها فى بطولة أمم إفريقيا 2017 عندما حصدت البطولة بالفوز على الفراعنة بنتيجة 2-1، وظل «سونج» و«زيدان» محور حديث الحاضرين لدرجة أن عددا من اللاعبين الذين شاركوا فى الحفل، وعلى رأسهم أحمد حسن ونادر السيد وشريف عبدالفضيل، أصروا على التقاط الصور التذكارية معهما.

من جانبه، أكد محمد زيدان، نجم الكرة المصرية، أن القرعة التى أسفرت عن وقوع المنتخب الوطنى لكرة القدم مع زيمبابوى وأوغندا والكونغو ستسهل من فرص الفريق فى التأهل إلى الأدوار المقبلة.

وطالب «زيدان» الجهاز الفنى بقيادة خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بضرورة الاستعانة بالعناصر صاحبة الخبرة فى الانضمام للقائمة النهائية للبطولة، مؤكدا أنه لا يمانع من ضم عناصر جديدة للفريق، وقال: «المواجهات الإفريقية تحتاج إلى تحمل أعباء فنية ونفسية خلال البطولة»، لافتا إلى أن الدور الإيجابى لمحمد صلاح، نجم الكرة المصرية، سيساعد الجهاز الفنى فى مواجهات المنتخبات الإفريقية خلال البطولة.