شكرا لقرائتكم خبر عن جروس: سعيد بعودة «ساسي» قبل مباراة «حسنية أغادير».. ويوضح سبب استبعاد «حفني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن لديه ثقة كبيرة في لاعبيه لتحقيق الفوز على حسنية أغادير المغربي في المباراة التي تجمعهما غدا في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك رغم صعوبة المواجهة مع فريق جيد يضم لاعبين على أعلى مستوى.

وأضاف جروس، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أنه يحترم المنافس، معربًا عن سعادته بعودة التونسي فرجاني ساسي لصفوف الفريق بعد انتهاء إيقافه في المباراة الماضية أمام أغادير.

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ووصف جروس مهاجم الزمالك عمر السعيد بأنه مهاجم جيد وأحد الأوراق الرابحة.

وعن استبعاد أيمن حفني، أشار جروس إلى أن اللاعب عائد من الإصابة وكان من الصعب ضمه حرصًا عليه.

وحضر المؤتمر الصحفي، رفقة جروس، عماد السيد، حارس مرمى الزمالك.

ويواجه الزمالك فريق حسنية أغادير مساء غدٍ الأحد باستاد السويس في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.