شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: «دايمًا معاك ووراك يا أهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علّق نجم دفاع الأهلي الأسبق، وائل جمعة، على خروج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا، قائلًا: «دايما معاك ووراك يا أهلي».

وتابع: «شكرًا جمهورنا وزي ماعودتونا دايمًا معانا، صفحة واتقفلت، اللي جاي أهم».

وفاز الأهلي على صن داونز بهدف دون رد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد برج العرب، إلا أنها لم تكن كافية لتأهله بعدما خسر في مباراة الذهاب بخماسية دون رد.