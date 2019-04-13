شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يعتذر لـ«الحضري».. ويكشف أسباب عدم حضور حسام حسن لحفل القرعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية، أنه تمت دعوة كل من الكابتن حسام حسن وعصام الحضري لحضور حفل قرعة الأمم الأفريقية.

وأضاف فضل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد، قائلا: «تمت دعوة الكابتن حسام حسن لحفل قرعة الأمم الأفريقية، وأنا اتصلت به لكن تليفونه مغلق، وأوصلتله الدعوة عن طريق المقربين، لكن دون رد منه»، متابعا: «كابتن حسام حسن قيمة كبيرة جدا، وكان يشرفنا حضوره».

وأوضح مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية أنه تمت دعوة عصام الحضري تليفونيًا، لتأخر وصول الدعوات، قائلا: «عصام الحضري أسطورة وهو واجهة لينا، واعتذرتله على أي سوء تفاهم حصل».