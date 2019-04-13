شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يعلن موعد طرح تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فضل، مدير بطولة الأمم الأفريقية، إنهم يستهدفون استكمال تنظيم بطولة الأمم الأفريقية على أعلى مستوى مثلما ظهرت قرعة أمم أفريقيا، مشيرًا إلى أنه «سيتم طرح تذاكر البطولة في الفترة من 15 حتى 20 إبريل الحالي وستطرح التذاكر بشكل إلكتروني للجماهير المصرية والأجنبية».

وأضاف «فضل»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «بطولة الأمم الأفريقية ستقام بمصر والجميع يعمل بكل جهد من أجل إخراجها بشكل يليق بصورة وحجم الدولة».

وأكد أن «الافتتاح سيكون أفضل من احتفالية قرعة البطولة واستطعنا تقديم صورة مشرفة عن مصر».