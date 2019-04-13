شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي: أشكر جماهير الأهلي ولدينا أهداف كثيرة نسعى لتحقيقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم كل ما لديه فنيا وتكتيكيا أمام صن داونز اليوم في إياب ربع نهائي دوري الأبطال من أجل تغيير الوضع الذي حدث في لقاء الإياب.

وأشار لاسارتي إلى أن الأهلي قدم في المجمل مباراة جيدة، وأنه على المستوى الشخصي فخور بلاعبيه، لكن هذه هي كرة القدم وأنه بالطبع حزين لتوديع بطولة دوري الأبطال التي كان يطمح في الفوز بلقبها مع الأهلي، لكنه في النهاية يتوجه بالشكر لجماهير الأهلي على مؤازرتها الكبيرة للفريق.

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وأضاف المدرب الأوروجوياني أنه كان يأمل في تسجيل هدف مبكر في أول عشر دقائق للضغط بشكل أكبر على المنافس، لكن ذلك لم يحدث، مما جعله يجري عدة تغييرات هجومية لتعزيز الكثافة في وسط الملعب والضغط بقوة على صن داونز.

وأوضح أنه كان يسعى ليستعيد الأهلي شراسته في لقاء اليوم بتسجيل الأهداف مثل لقاء سيمبا، لكنه في المجل سعيد بمردود اللاعبين، وأنه مستمر في العمل لتحقيق البطولات.

وقال لاسارتي: «تعاقدت مع الأهلي منذ 3 شهور وكنا متأخرين في جدول الدوري بـ 12 نقطة عن الفريق المتصدر، لكن الآن نحن في المركز الأول وتخلصنا إلى حد كبير من كثرة الإصابات، وبشكل عام لدي أهداف كثيرة أسعى لتحقيقها مع الأهلي».