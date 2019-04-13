شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى الأهلي بعد الخروج الأفريقي (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، رسالة إلى النادي الأهلي عقب خروجه من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال آل الشيخ على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»: «هاردلك، قدر الله وما شاء فعل».

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