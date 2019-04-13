الاتحاد يتغلب على النصر بثلاثية في ختام الجولة الـ 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) اختتمت اليوم (السبت) منافسات الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمباراة واحدة جمعت النصر مع ضيفه الاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. اختتمت اليوم (السبت) منافسات الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمباراة واحدة جمعت النصر مع ضيفه الاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. تقدم الاتحاد أولًا عن طريق الكساندر بريوفيتش في الدقيقتين (27) و (43)، قبل أن يعود النصر بهدفين عن طريق عبدالرزاق حمدالله في الدقيقتين 69 و74، وفي الدقيقة 88 سجل فهد المولد هدفًا ثالثًا رفع فيه رصيد الاتحاد لـ 28 نقطة في المركز الثاني عشر وابتعد عن الهبوط، فيما توقف رصيد النصر عند 61 نقطة في المركز الثاني.



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