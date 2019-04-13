شكرا لقرائتكم خبر عن البقمي: تضاعفت المشاركات في الموسم التاسع 50% عن المواسم السابقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية اجتماعها العاشر أمس الأول (الخميس) برعاية نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي وبحضور مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش وعمداء شوؤن الطلاب بالجامعات الحكومية والأهلية ومستشاري الاتحاد الرياضي ومسئولات رياضة الطالبات في الجامعات.

وقد بدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم ثم عرض فيلم تعريفي قصير ببطولات الاتحاد الرياضي للجامعات للموسم التاسع بعدها ألقى الدكتور عبدالله بن راجح البقمي رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية كلمة شكر فيها نائب الوزير الدكتور حاتم المرزوقي على رعايته اللقاء بالرغم من مشاغله وارتباطاته كما رحب بحضور مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش وعمداء شوؤن الطلاب ووكلائهم والمشرفين الرياضيين والمسئولات عن رياضة الطالبات مباركا لجميع الجامعات والطلاب انتهاء الموسم التاسع وشكرهم على جهودهم مشيرا إلى تضاعف المشاركات في الموسم التاسع 50% عن المواسم السابقة موضحا أن الاتحاد أطلق 4 دوريات وهي: كرة القدم أ وب والسلة والطائرة و 9 تجمعات وهي: التايكوندو والسباحة والتنس وكرة الطاولة واختراق الضاحية وألعاب القوى وكرة قدم الصالات والكرة الشاطئية وألعاب القوى وكرة الهدف لذوي الاحتياجات الخاصة.

و كذلك 20 مسابقة داخلية خاصة بالطالبات في 6 جامعات وهي: جامعة الملك سعود و جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجامعة طيبة وجامعة جدة وجامعة الطائف وجامعة جازان. وأكد الدكتور البقمي أن ما يقدم من مقترحات في هذا اللقاء ترفع لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية برئاسة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الذي يتابع ويوجه ويذلل التحديات التي تواجه الرياضة الجامعية.

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بعد ذلك ألقت الدكتورة اسماء اليمني مستشارة الاتحاد كلمة تحدثت فيها عن انطلاقة رياضة الطالبات والجهود المبذولة في هذا المجال كما ألقت الدكتورة أريج باعشن كلمة انطباعية نيابة عن رائدات رياضة الطالبات بالجامعات.شكرت فيها وزارة التعليم والاتحاد الرياضي للجامعات ثم تم تكريمهن وتكريم الجامعات الحاصلة على المراكز الثلاث الأولى في مؤشر الأداء وهي: جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في المركز الأول بنقاط 2393 وجامعة الملك سعود في المركز الثاني بنقاط 2116 وجامعة طيبة في المركز الثالث بنقاط 2016

بعد ذلك ألقى نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي كلمة هنأ فيها الجامعات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر الأداء داعيا بقية الجامعات لمضاعفة الجهد في المواسم القادمة مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد الرياضي للجامعات ومؤكدا استعداد الوزارة لدعمه للارتقاء بالرياضة الجامعية و الوصول إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

بعد ذلك انطلقت فعاليات الجلسة الأولى برئاسة الأمين العام للاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور صلاح السقاء حيث قدم رؤساء اللجان في الاتحاد تقاريرهم للموسم التاسع حيث تحدث الدكتور أحمد الفاضل رئيس لجنة أهلية اللاعبين والدكتور عبدالاله الصلوي رئيس اللجنة الفنية والدكتور تركي العيار رئيس اللجنة الإعلامية والأستاذ سمير الغامدي رئيس لجنة الحكام والدكتورة اسماء اليمني رئيسة اللجنة النسائية و الدكتور طارق الصالحي رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة.

أما الجلسة الثانية فكانت برئاسة المستشار في الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور طارق الصالحي وتحدث فيها الدكتور على جباري رئيس لجنة المسابقات والدكتور إبراهيم الواصل رئيس لجنة التوثيق والدكتور أحمد السنتلي رئيس لجنة المنتخبات. واختتمت الجلسات بكلمة لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي وضح فيها كثير من النقاط المطروحة من قبل الحضور داعيا إلى تعاون الجميع في إبداء الملاحظات والمقترحات التي تحقق رضا الجميع مكررا شكره لحضورهم ومشاركتهم وتفاعلهم. كما شكر مستشاري ومنسوبي الاتحاد الرياضي للجامعات للجهود التي بذلوها طوال الموسم التاسع والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح.