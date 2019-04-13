الاتحاد يذيق النصر المرارة ويعيد للهلال الصدارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فاجأ الاتحاد مضيفه النصر وألحق به الهزيمة 3-2 في المواجهة التي شهدها استاد الملك فهد الدولي بالرياض أمس في إطار المرحلة الـ27 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منهيا بذلك علو كعب خصمه عليه في السبع سنوات الأخيرة، فخلالها جرت نحو 12 مباراة بين الفريقين لم يذق الاتحاد طعم الفوز فيها، فيما كسب النصر 10 مباريات وخرج متعادلا في مواجهتين.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة صاعدا إلى المركز الـ12، فيما بقي النصر في المركز الثاني برصيده السابق 61 نقطة.

ورغم رفض النصر الاستسلام إلى تأخره بهدفين في الشوط الأول وإدراكه التعادل في الشوط الثاني، إلا أن مدربه لم ينجح في إيجاد حل للهجمات المرتدة الخطيرة للاتحاد التي نتج عنها جميع الأهداف بما فيها القاتل الذي فصل التعادل.

وتكفل بثلاثية الاتحاد، الصربي اليكساندر بريجوفيتش (32 و43)، وفهد المولد (88)، فيما سجل ثنائية النصر، هدف الدوري والفريق، المغربي عبدالرزاق حمدالله (69 و74) والثاني من ضربة جزاء احتاج الحكم التشيكي بافل كرالوفيتش للفصل فيها بالوقوف على الحالة عن طريق تقنية الفيديو المساعد (فار) الذي وقف خلفه، سردار جوزيبيوك.

وبجانب الاتحاد، بدا الهلال أكثر المستفيدين من النتيجة نظرا لعودته إلى الصدارة بفارق نقطتين عن النصر مع تبقي 3 جولات على خط النهاية.

وكان الهلال فاز أمس الأول على الأهلي 1-0.

لماذا خسر النصر؟

- تأثر كثيرا بغياب المغربي نور الدين أمرابط

- فشل في معالجة الهجمات المرتدة الخطيرة التي كانت تكلفه الكثير

- وضوح حالة من التيه بين قلبي الدفاع أوفيني ومايكون

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- ضعف المحاور في عملية بناء ساتر أمام الدفاع

- عدم مد المهاجم حمدالله بكرات مريحة أمام المرمى

- فشل في ترجمة النسبة الكبيرة من الاستحواذ

- بدا واضحا تأثره بضغوط فوز الهلال على الأهلي

كيف فاز الاتحاد؟

- أجاد الساتر الدفاعي بزيادة عدد اللاعبين

- احترم خصمه بحماية منطقته الخلفية والاعتماد على المرتدات السريعة

- الاستغلال الأمثل للمرتدات نتج عنه هدفان في زاوية واحدة من لاعب واحد

- رغبته في تقوية حظوظه في البقاء

- سعيه لإيقاف التفوق النصراوي في السنوات الأخيرة

- احترام مدربه سييرا للخصم واللعب وفقا للقدرات المتاحة.