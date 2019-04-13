شكرا لقرائتكم هل يجلس أحمد أيوب على دكة أوغندا أمام مصر؟ جلسة الزمالك ترد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار حضور أحمد أيوب، مدرب عام النادى الأهلى السابق، مع الفرنسى ديسابر، المدير الفنى لمنتخب أوغندا، بمقر إقامة الوفود الإفريقية المشاركة فى قرعة كأس الأمم "كان 2019"، العديد من علامات الاستفهام، خاصة أنه لا يرتبط بأى عقد مع أى فريق فى الوقت الحالى.

وحضر أحمد أيوب إلى أحد فنادق الزمالك، وجلس مع ديسابر لفترة طويلة، حتى تطور الموقف واستدعى المدرب الفرنسى، أحد مسئولى الاتحاد الأوغندى، للجلوس معهما.

وتساءل عدد من المتواجدين بالفندق الذى تواجد فيه الضيوف عن سبب تواجد أحمد أيوب مع ديسابر وهل هناك احتمالية لضمه إلى الجهاز الفنى المعاون للفرنسى بالبطولة، التى يخوض غمارها المنتخب الأوغندى ضمن منتخبات امصر والكونغو الديمقراطية وزيمبابوى فى المجموعة الأولى.

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