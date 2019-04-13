شكرا لقرائتكم نيدفيد يخضع لعملية جراحية فى غضروف الركبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي لعملية جراحية في غضروف الركبة وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة. وتعرض نيدفيد للإصابة في مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف. Advertisements وأثبتت الأشعة التي أجراها نيدفيد إصابته بتمزق في غضروف الركبة، حيث سيخضع للعملية الجراحية تحت إشراف أحمد عبد العزيز رئيس الهيئة الطبية بالأهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيدفيد يخضع لعملية جراحية فى غضروف الركبة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.