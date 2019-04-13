محمد فضل يودع الحاج ضيوف قبل مغادرة القاهرة...

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جدة - عمرو شويل غادر السنغالى الحاج ضيوف القاهرة متوجهًا إلى بلاده بعد مشاركته كأحد أساطير كرة القدم فى إفريقيا فى قرعة بطولة كأس الأمم التى أقيمت بالأمس بسفح الأهرامات. وكان فى وداع النجم الفرنسي محمد فضل مدير البطولة، وذلك قبل استقلاله سيارة لمطار القاهرة وسط حراسة أمنية مشددة. وشهد اليوم السبت مغادرة 4 وزراء رياضة أفارقة بالإضافة الى العديد من المدعوين للحفل من الدول الافريقية.

فضل وضيوف مجموعات امم افريقيا 2019 Advertisements وأسفرت القرعة عن تقسيم المنتخبات الـ 24 المشاركة فى البطولة على النحو التالى:- المجموعة الأولى: مصر وزيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية. المجموعة الثانية: غينيا وبوروندى ومدغشقر ونيجيريا. المجموعة الثالثة: السنغال وتنزانيا وكينيا والجزائر المجموعة الرابعة: نامبيا، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار، المغرب. المجموعة الخامسة: تونس وأنجولا وموريتانيا ومالي المجموعة السادسة: الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو

فضل

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