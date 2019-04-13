شكرا لقرائتكم أحمد موسى : منك لله يا لاسارتى لازم تمشي والشحات ما يستاهلش "شوال" الفلوس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الإعلامي أحمد موسى، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بإقالة مارتن لاسارتي، المدير الفني للقلعة الحمراء، بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال موسى خلال تصريحات تليفزيونية «كفاية على لاسارتي، اللي يعمل في الأهلي كده، لا يستحق تولي القيادة الفنية له»، مردفا «حسين الشحات ميسواش شوال الفلوس اللي ادفع فيه، ماذا قدم حسين الشحات للأهلي».

وتابع موسى «حرام عليك يا لاسارتي، منك لله اللي عملته في جمهور الأهلي، شمت فينا، اللي عايز دائما يشمت في الأهلي».