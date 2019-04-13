شكرا لقرائتكم سمير عثمان التحكيم سبب فشل ريمونتادا الأهلى أمام صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتقد سمير عثمان، الحكم الدولى السابق، عبر قناه النادى الأهلى القيادة التحكيمية لمباراة صن داونز والأهلي حيث صرح عثمان,
ويرى عثمان أن بكارى جاسما أثر على نتيجة المباراة باستفزازه المستمر لفريق النادى الأهلى مشددا على أن مثل تلك المباريات لا يجوز التغاضي فيها عن أى أخطاء.
كما شدد علي صحة هدف أجايى وأن أزارو استحق ركلة جزاء على الفريق الجنوب افريقى.
وبسؤاله عن إمكانية محاسبة الاتحاد الإفريقى لبكارى جاسما علي تلك الأخطاء علق بأن الاتحاد الإفريقي لن يقوم بهذا مؤكدا علي نفوذ بكاري جاسما في الاتحاد.
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