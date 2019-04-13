شكرا لقرائتكم محمد فضل يكشف أسباب تخلف حسام حسن والحضرى عن حضور قرعة كان 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الافريقية، أنه تمت دعوة كل من الكابتن حسام حسن، وعصام الحضري لحضور حفل قرعة الأمم الإفريقية.
وأضاف فضل خلال تصريحات تليفزيونية: «تمت دعوة الكابتن حسام حسن لحفل قرعة الأمم الإفريقية، وأنا اتصلت به لكن تليفونه مغلق، وأوصلتله الدعوة عن طريق المقربين، لكن بدون رد منه»، متابعا: «كابتن حسام حسن قيمة كبيرة جدا، وكان يشرفنا حضوره».
وأوضح مدير بطولة كأس الأمم الافريقية أنه تمت دعوة عصام الحضري تليفونيا، لتأخر وصول الدعوات، قائلا: «عصام الحضري أسطورة وهو واجهة لينا، واعتذرتله على أي سوء تفاهم حصل».
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