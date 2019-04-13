شكرا لقرائتكم سوريانو يعود إلى تدريبات الهلال بعد مواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجهاز الطبي بنادي الهلال عودة الإسباني جوناثان سوريانو إلى التدريبات الجماعية منتصف الأسبوع الجاري، وتحديداً عقب نهاية مباراة الفريق مع أهلي جدة في كأس زايد للأندية الأبطال.

وتوجه سوريانو إلى صربيا للخضوع إلى فحوصات طبية لدى الطبيبة ماريانا التي عالجت بعضاً من زملائه في الفريق، ووضعت له برنامجاً تأهيلياً يمتد حتى يوم الاثنين.

وبحسب الجهاز الطبي في الهلال فإن سوريانو (33 عاماً) سينضم إلى التدريبات الجماعية عقب نهاية مباراة الأهلي في كأس زايد للأندية الأبطال.

وخاض سوريانو مع الهلال 6 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين سجل خلالها 3 أهداف، آخرها في مرمى الحزم بالمباراة التي انتهت 3-2 للأزرق.