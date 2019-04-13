شكرا لقرائتكم الأهلي يسجّل في مرمى صن داونز ويودع دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ودع فريق الأهلي المصري منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم فوزه 1 - صفر يوم السبت على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية بالبطولة. وسجل هدف المباراة الوحيد وليد أزارو في الدقيقة 68، كان الأهلي خسر في مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي صفر - 5 ليودع منافسات البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب خاسرا 1 - 5. وتأهل فريق صن داونز الجنوب أفريقي إلى الدور قبل النهائي بالبطولة.

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