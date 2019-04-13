شكرا لقرائتكم بريوفيتش: سنكرر فوزنا على النصر في كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ألكسندر بريوفيتش لاعب اتحاد جدة، أنه من الضروري أن يحقق الفريق الفوز فيما تبقى من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين من أجل إنهاء الدوري في مركز أفضل.

وفاز الاتحاد على النصر 3 2 اليوم السبت في الجولة السابعة والعشرين بالدوري. وسجل المهاجم الصربي ثنائية منها. وقال بريوفيتش في تصريحات عقب نهاية اللقاء :كنا نحتاج لهذا الفوز وعلينا الانتصار في المباريات الثلاث المقبلة، وقدمنا شوط أول مميز ا للغاية سيطرنا على مجريات اللقاء بشكل شبه كامل، لم نكن الأفضل في الشوط الثاني إلا إننا أهدرنا فرص محققة للتسجيل.

وأكد : الأمور تسير في صالحنا، أثبتنا أننا قادرين على صنع الفارق ومقارعة الكبار، ونبدأ من الآن التجهيز للقاء المقبل. هدفنا إنهاء الموسم بشكل إيجابي وتحقيق الفوز أمام النصر في الدور قبل النهائي بالكأس.