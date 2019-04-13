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أتليتكو مدريد يهزم سلتا ويقلص الفارق مع برشلونة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قلص أتلتيكو مدريد الفارق مع برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى تسع نقاط بتغلبه على سلتا فيغو يوم السبت بفضل هدفي أنطوان غريزمان وألفارو بواقع هدف في كل شوط.

وفاز برشلونة على أتلتيكو في لقاء قمة جدول الترتيب الأسبوع الماضي ليقترب الفريق الكتالوني بشكل أكبر من لقب آخر للدوري الإسباني لكن برشلونة منح مطارده أملا بسيطا في وقت سابق اليوم عندما تعادل سلبيا بتشكيلة يغلب عليها لاعبون من الصف الثاني مع هويسكا متذيل الترتيب.

وصعب سلتا، الذي يقع ترتيبه فوق منطقة الهبوط والذي لعب بدون كبير هدافيه ياغو أسباس، الأمور على تشكيلة المدرب دييغو سيميوني وأجبر الحارس يان أوبلاك على التصدي بشكل رائع لثلاث محاولات في الشوط الأول.

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وانتزع أتلتيكو التقدم على عكس مجريات اللعب في الدقيقة 42 بفضل ركلة حرة لا تصد من غريزمان الذي سدد الكرة في الزاوية العليا لمرمى روبن بلانكو حارس سلتا.

ومرر الفرنسي غريزمان كرة الهدف الثاني وذلك بعد الاستراحة حيث أرسل تمريرة دقيقة لشريكه الهجومي موراتا الذي راوغ بلانكو بهدوء قبل أن يسدد في الشباك الخالية في الدقيقة 74.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بينما يملك أتلتيكو 65 نقطة قبل ست مباريات على النهاية.

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