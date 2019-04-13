خسارة تاريخية للعين أمام عجمان في الدوري الإماراتي

اسماء السيد - ألحق عجمان خسارة قاسية هي الأولى من نوعها بمضيفه العين عندما أسقطه صفر-4 السبت في ختام المرحلة العشرين من الدوري الإماراتي لكرة القدم .

وسجل النيجيري ستانلي أوهاويتشي (29) وعبدالله مال الله(40) والمغربي عادل هرماش (51) والبرازيلي فاندر فييرا (90) اهداف عجمان الذي حقق أول فوز في تاريخه على العين ،وثأر من خسارته الثقيلة امامه في الموسم الماضي وفي الملعب ذاته صفر-7.

وتقدم عجمان للمركز السابع برصيد 27 نقطة، وتراجع العين الذي كان خسر ايضا امام الجزيرة 1-5 في المرحلة الماضية الى الرابع برصيد 38 نقطة.

وقال الاسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب العين "ارتكبنا أخطاء كثيرة ولعبنا مباراة سيئة جدا ولم نظهر بالصورة المطلوبة، ما أدى إلى هذه الخسارة الكارثية" " معترفا ان فريقه "يمر بلحظات صعبة".

من جهته، أكد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان ان فريقه "كسر الحاجز النفسي بالفوز الأول على العين، حيث كان يلعب سابقا أمامه بشكل جيد ولكن لا ينتصر".

وصعد الجزيرة الى المركز الثالث بعدما قلب تأخره أمام مضيفه الاتحاد كلباء بهدفين سجلهما الكولومبي طومي رييس (9) والبرازيلي مايك راموس (27) الى فوز بأربعة أهداف سجلها مسلم فايز (35) والكاميروني سيباستيان سياني (45) والغاني ارنست أسانتي (86) والبرازيلي ليوناردو بيريرا (90).

وشهدت المباراة طرد منصور البلوشي (70) وحارس المرمى محمد البيرق (90) من الاتحاد كلباء، وعلي مبخوت (90) من الجزيرة.

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ورفع الجزيرة رصيده الى 40 نقطة، مقابل 21 للاتحاد كلباء المتراجع للمركز الحادي عشر.

وفاز النصر على مضيفه الوحدة بهدفين سجلهما محمد العكبري (69) والتشيلي روني فرنانديز (90 من ركلة جزاء) مقابل هدف للأرجنتيني سيباستيان تيغالي (50).

وبقي الوحدة سادسا وله 31 نقطة وصعب مهمته في الحصول على أحد المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا، بينما تقدم النصر الى المركز التاسع برصيد 23 نقطة.

ملخص مباراة العين وعجمان:

ملخص مباراة الوحدة والنصر: