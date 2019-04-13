شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 13 / 4 / 2019.. الاحمر يودع دوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 13 / 4 / 2019 ابرزها فوز الاهلي بهدف نظيف على صن داونز الجنوب افريقي في اياب دور الثمانية لكن المارد الاحمر ودع البطولة بعدما سبق وخسر لقاء الذهاب بخماسية نظيفة.

لاسارتي يرفض الاستقالة بعد هزيمة صن دوانز ووداع دورى الأبطال

كد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي أن فريقه بذل مجهودات كبيرة للعودة أمام صن داونز فى إياب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا ولكن ظروف المباراة لم تخدم فريقه وأهدر لاعبوه العديد من الفرص الخطيرة التي كانت كفيلة بعودة الفريق الاحمر رغم خسارة مباراة الذهاب بخماسية نظيفة. وكشف لاسارتي أنه حفز اللاعبين بعدد من الفيديوهات لفريق برشلونه لتدعيم اللاعيين خلال الأيام الماضية ، مرجعا تأخير التغييرات لوجود اللاعببن في حالة فنية جيدة ولم يكن هناك داع للتغيير قبل الدقيقة 80 .

الجماهير بعد وداع بطولة أفريقيا : الدوري يا أهلي

هتفت جماهير الأهلي للاعبي الفريق عقب مباراة صن داونز وقالت : الدوري يا أهلي بعد وداع الفريق لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وفاز الاهلي بهدف نظيف على صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد برج العرب في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليودّع المارد الأحمر البطولة بعدما سبق وخسر الاهلي بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب بجنوب افريقيا السبت الماضي.

شاهد.. لاعبو الأهلى يعتذرون للجماهير فى برج العرب بعد وداع بطولة أفريقيا

حرص لاعبو الأهلي، بقيادة حسام عاشور، على تقديم الاعتذار لجماهيرهم التى حرصت على التواجد فى مدرجات برج العرب، لمؤازرتهم أمام صن داونز، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وطالب حسام عاشور من اللاعبين التجمع فى وسط الملعب، وتحدث معهم ثم توجهوا إلى الجماهير المتواجدة فى المدرجات، للتصفيق لهم وتقديم الاعتذار بعد وداع البطولة.

الأهلي يفوز بهدف أمام صن داونز ويودّع دوري الأبطال

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ودّع فريق الاهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا رسمياً بعدما إكتفى بفوز صعب بهدف نظيف على صن داونز الجنوب أفريقي مساء اليوم،السبت، بإستاد برج العرب في أياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقي.وودّع الاهلي بطولة أفريقيا بعد الفوز بهدف "يتيم" سجله وليد أزارو حيث سبق وخسر الاهلي في لقاء الذهاب السبت الماضي في جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة. وفشل الاهلي في تحقيق "ريمونتادا تاريخية" بالتأهل للمربع الذهبي ليؤكد انتهاء زمن المفاجآت الكروية بعدما إكتفى بفوز صعب على الفريق الجنوب أفريقي في اللقاء الذى شهد أداءاً تحكيمياً سيئ للغاية من قبل الحكم الجامبي جاساما.الشوط الاول جاءت انطلاقة المباراة حماسية من الاهلي بشكل واضح وكاد يُسجل هدفاً في الثواني الأخيرة بعدما كاد وليد آزارو ينفرد بحارس الضيوف لكن الدفاع الجنوب أفريقي أنقذ الموقف .

شباب الأهلي يتعادل مع إنبي ويتوّج بدوري الجمهورية

توّج فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ بلقب دوري الجمهورية للشباب رسمياً بعد تعادله سلبياً مع إنبي خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ٣٠ من الموسم. ورفع الأهلي رصيده إلى ٧٩ نقطة، ليفوز باللقب رسمياً، مُستفيداً من تعادل منافسه مصر للمقاصة ٢ - ٢ مع الاتحاد السكندري، ليرفع المقاصة رصيده إلى ٦٦ نقطة، ويظل الفارق بينهما ١٣ نقطة، قبل ٤ جولات من نهاية الموسم. ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧ بالاهلي عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وهشام السيد مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل.

خوض الأهلى حاليا مواجهة حسم المصير فى دورى أبطال إفريقيا بملاقاة صن دوانز الجنوب إفريقى، على استاد برج العرب، فى إياب دور ربع النهائى من منافسات البطولة الأفريقية، تعرض الفريق الأحمر للهزيمة بخماسية نظيفة فى ذهاب دور ربع النهائى.ميعاد مباراة الاهلى القادمة

فيما سيواجه الأهلى فى مباراته المقبلة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز الذى يحتله الفريق الأحمر صدارته حاليا برصيد 58 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك وبيراميدز.

أحداث مواجهة الأهلى وصن دوانز الجارية حاليا

ولجأ الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى فى مواجهة صن دوانز الحالية إلى عناصر الخبرة التى تحتاجها مثل هذة النوعية من المباريات حيث فاجئ الجميع بعدة تغييرات في التشكيل لم يتوقعها كثير من المُتابعين لأحوال المارد الأحمر خلال الأيام الماضية.