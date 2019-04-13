شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يهزم الجزيرة 68 - 65 فى افتتاح قبل نهائي دوري السوبر للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الاتحاد السكندري على الجزيرة 68-65 في اللقاء الذي جرى بصالة نادي سبورتنج بالاسكندرية، في مستهل مباريات الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة، بنظام الاقصائيات الافضل من 5.

Advertisements

وسيلتقي الاتحاد السكندري مع الجزيرة، مجددا غدا الاحد، على نفس الملعب، ثم يوم 17 أبريل بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، وحال تطلب الأمر تقام مباراة رابعة يوم 17 أبريل بنفس الملعب، وحال التعادل ستكون المباراة الخامسة بصالة الإسماعيلية يوم 21 أبريل.

وتستضيف صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، المباريات الخمس التي ستجمع الاهلي والزمالك، ايام 15،16،18،19،21 من ابريل.