حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 13/ 4/ 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 13/ 4/ 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الأهلي يفوز بهدف أمام صن داونز ويودّع دوري الأبطال صور.. الأهلي يفوز بهدف أمام صن داونز ويودّع دوري الأبطال لاسارتي يرفض الاستقالة بعد هزيمة صن دوانز ووداع دورى الأبطال فيديو .. الأهلى لـ"جماهيره " : الشكر لا يكفي نيدفيد يجرى عملية جراحية فى غضروف الركبة أيمن ديجيش : هدف أجاى فى صن داونز صحيح 100 % Advertisements تركى آل الشيخ يتوقع فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى العام جروس: عودة ساسى إضافة قوية.. وسنفوز على أغادير بمساعدة الجمهور حارس الزمالك: لا تصدروا نغمة ضياع الدورى.. وسنقاتل على البطولات لآخر نفس أيمن حفنى خارج قائمة الزمالك أمام حسنية أغادير وفود أمم أفريقيا تشيد باستاد الإسكندرية وتعاين ملاعب التدريبات

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