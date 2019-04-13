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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 13/ 4/ 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 13/ 4/ 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الأهلي يفوز بهدف أمام صن داونز ويودّع دوري الأبطال

صور.. الأهلي يفوز بهدف أمام صن داونز ويودّع دوري الأبطال

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لاسارتي يرفض الاستقالة بعد هزيمة صن دوانز ووداع دورى الأبطال

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نيدفيد يجرى عملية جراحية فى غضروف الركبة

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أيمن ديجيش : هدف أجاى فى صن داونز صحيح 100 %

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أيمن حفنى خارج قائمة الزمالك أمام حسنية أغادير

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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