شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز : الأهلى هاجم بقوة و حارس مرمانا نجم المباراة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بيتسو موسمياني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي أن فريقه خاض مباراة اليوم أمام الأهلي، ولجأ إلى الدفاع معظم الوقت.
وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"حاولنا اللعب أمام الأهلي لكنه ضغط علينا وجعلنا نعود إلى الخلف والدقائق الـ15 الأولى كانوا في غاية الأهمية بالنسبة لنا".
وتابع "لكي أكون صادقا الكرة التي ارتطمت بالقائم لمرمانا كانت نقطة فارقة لصالحنا".
وواصل "كنت أحاول أقنع اللاعبين بالدفاع القوي والأهلي هاجم بكل قوة من أجل أحراز الأهداف".
وأشار "حارس فريقنا هو رجل المباراة ونجح في التصدي لكرات عديدة من جانب لاعبي الأهلي، كما أن حكم اللقاء كان جيدا".
وأوضح "لم نصل إلى المباراة النهائية ولا نعرف الفريق الذي سنواجهه في نصف النهائي سواء كان صعبا أم لا".
واستطرد "الأهلي قدم مستوى مميز طوال اللقاء، كما أن فريقي لم يخض أي مباراة تحت ضغوطات مثلما حدث اليوم أمام الأهلي".
وأتم "كنا نعلم جيدا طريقة لعب الأهلي، ولذلك قمنا بغلق الأطراف وأغلقنا اللعب امام رمضان صبحي ورغم ذلك شكل خطورة علينا من خلال اختراقاته".
صن دوانز أصبح ثانى المتأهلين لنصف نهائى دورى الأبطال على حساب الأهلى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين، بعد الخسارة بهدف اليوم وهو الذى فاز 5 ـ 0 فى الذهاب.
وكان مازيمبى الكونغولى أول المتأهلين اليوم، على حساب سيمبا التنزانى.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب صن داونز : الأهلى هاجم بقوة و حارس مرمانا نجم المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.