شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز : الأهلى هاجم بقوة و حارس مرمانا نجم المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بيتسو موسمياني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي أن فريقه خاض مباراة اليوم أمام الأهلي، ولجأ إلى الدفاع معظم الوقت.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"حاولنا اللعب أمام الأهلي لكنه ضغط علينا وجعلنا نعود إلى الخلف والدقائق الـ15 الأولى كانوا في غاية الأهمية بالنسبة لنا".

وتابع "لكي أكون صادقا الكرة التي ارتطمت بالقائم لمرمانا كانت نقطة فارقة لصالحنا".

وواصل "كنت أحاول أقنع اللاعبين بالدفاع القوي والأهلي هاجم بكل قوة من أجل أحراز الأهداف".

وأشار "حارس فريقنا هو رجل المباراة ونجح في التصدي لكرات عديدة من جانب لاعبي الأهلي، كما أن حكم اللقاء كان جيدا".

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وأوضح "لم نصل إلى المباراة النهائية ولا نعرف الفريق الذي سنواجهه في نصف النهائي سواء كان صعبا أم لا".

واستطرد "الأهلي قدم مستوى مميز طوال اللقاء، كما أن فريقي لم يخض أي مباراة تحت ضغوطات مثلما حدث اليوم أمام الأهلي".

وأتم "كنا نعلم جيدا طريقة لعب الأهلي، ولذلك قمنا بغلق الأطراف وأغلقنا اللعب امام رمضان صبحي ورغم ذلك شكل خطورة علينا من خلال اختراقاته".