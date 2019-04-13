شكرا لقرائتكم خبر عن #مع_الاهلي_حتي_الموت.. الجمهور يساند النادى رغم الخروج الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب توديع النادى الأهلى لبطولة إفريقيا مساء اليوم، تصدر هاشتاج "مع الأهلي حتى الموت" قائمة الأكثر تداولا فى تويتر، وسط حرص كبير من جمهور النادى الأهلي على دعم الفريق رغم توديع البطولة الأفريقية.

المشاركون فى الهاشتاج كتبوا الكثير من الرسائل التحفيزية للاعبين من أجل استكمال مسيرة النادى وعدم التوقف عند هذه الخسارة، حيث قال أحد المغردين، كمل مشوارك يا أهلى يا جبل ما يهزك ريح، وقال مغرد أخر، دمت يا أهلي وطن وفرحة لنا معاك على الحلوة والمرة.





















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وفاز الأهلى على صن داونز الجنوب إفريقى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب، فى إياب دور ربع النهائى بدورى أبطال إفريقيا ليودع الفريق الأحمر البطولة الأفريقية بسبب الخسارة فى لقاء الذهاب بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقان يوم السبت الماضى فى بريتوريا.

وفشل الاهلي في تحقيق "ريمونتادا تاريخية" بالتأهل للمربع الذهبي حيث إكتفى بفوز صعب على الفريق الجنوب أفريقي في اللقاء الذى أقيم مساء اليوم وسجل هدف الفريق الوحيد مهاجمه المغربى وليد أزارو.