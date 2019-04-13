شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أفسد الحكم الجامبى بكارى جاساما مواجهة الأهلى وصن داونز تحكيميا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة – الأهلي X صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور ربع نهائى بدورى أبطال أفريقيا

الملعب – ستاد برج العرب

النتيجة – فوز الأهلي بهدف نظيف

الحكم الجامبى – بكارى جساما - صاحب الـ 40 عاما دولى 2007

المساعد الأول السنغالى– الحاج ماليك

المساعد السنغالى– جيريل كمارا

الحكم الرابع – الفيس جاى

التوتر والعصبية تؤثر على قرارات الحكم

ظهر الحكم الجامبى بكارى جساما عصبيا ومتوترا خلال أدارته لمواجهة الاهلى وصن داونز وتسبب فى افساد اللقاء الذى اقيم اليوم وانتهى بفوز الاحمر بهدف دون رد ليودع البطولة بعد هزيمته فى لقاء الذهاب بخماسية نظيفة .

سوء تقدير الفنى والادارى للحكم كاد يفسد اللقاء

التوتر والعصبية التى سيطرت على الحكم الجامبى كادت تفسد المباراة تحكيميا خاصة انه ظهر متحفزا للاعبى الاهلى سواء فى التقديرات الفنية او العقوبات الادارية ، رغم خبرة الحكم الجامبى إلا انه لم يكن مقنعا خلال فعاليات اللقاء كما تهاون الحكم مع لاعبى الفريق الضيف فى اضاعة الوقت خلال اللقاء حتى انه لم يحسن تقدير الوقت بدل الضائع فى نهاية شوطى المباراة، الى جانب انه الحكم تحرك بشكل سئ اغلب فترات المباراة وتواجد فى محيط اللعب وطريق الكرة خاصة فى الهجمات المرتدة المؤثرة والقريبة من منطقة الـ18 كما سمح الحكم بعلاج الاعبى الفريق الضيف بالعلاج داخل الملعب واستغرق ذلك وقتا طويلا ولم يضيف الحكم هذه الدقائق على الوقت بدل الضائع.

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الحكم يرسب فى اختبارات لمسات اليد داخل منطقة الجزاء

تدخل الحكم كثيرا بالصافرة وبشكل مستفز وكانه يفتقد لخبرة أدارة مثل هذه المباريات رغم انه يعتبر الاول بالقارة السمراء لكن المستوى المتواضع الذى ظهر علية جاسما وقرارته المثيرة للجدل خلال فعاليات اللقاء الذى احتسب خلاله 48 مخالفة على الفريقين فى تقدير سئ كما انه رسب فى اختبار لمسات اليد حيث انه هناك اكثر من لمسة يد داخل منطقة جزاء الضيوف الا ان هناك لعبتين كانت تستحق التدخل بالصافرة من الحكم لاختساب ركلة جزاء طبقا للقانون.

6 بطاقات صفراء من وجه نظر الحكم وليس طبقا للقانون

اشهر الحكم البطاقة الصفراء لسداسى الاهلى عمرو السولية ورمضان صبحى وايمن اشرف واجاى ووليد ازارو ومروان محسن من وجه نظرها وليس طبقا للقانون كما أغفل العديد من الانذارات للفريق الضيف فى تقدير مثير للجدل للعقوبات الادارية التى اقرها القانون.

المساعدين

ظهر الثنائى بيقظة الا انه المساعدالثانى افتقد الى التمركز الجيد واشار بشكل خاطئ على تسلل اجاى والغى هدفا صحيحا للاهلى فى الدقيقة 47 من عمر اللقاء كما تعاون الثنائى مع الحكم الاخطاء القريبة منهما طبقا للقانون واشاروا على 5 حالات تسلل فى توقيت مناسب.

الحكم الرابع

ادى مهامه بشكل جيد ولم يجد صعوبة للسيطرة على المنطقة الفنية وتعامل مع الاجهزة بهدوء وتعاون مع الحكم فى أدارة اللقاء طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة : 48 خطأ - 8 ركلات ركنية – 5 حالات تسلل – 6 بطاقات صفراء- هدف

الدرجات : الحكم – 6.5.. المساعد الأول – 7.5 – المساعد الثاني – 8.0 – الحكم الرابع – 8.0-

هدف الاهلى المغلى بدعى التسلل