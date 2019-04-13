شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز الكسيح .. الأهلى يغادر دورى أبطال أفريقيا بعد هدف "يتيم" في برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحق الفوز الذي حققه فريق الاهلي على صن داونز الجنوب افريقي بهدف نظيف أن يكون بمثابة "الفوز الكسيح" بعدما فشل المارد الأحمر في تحقيق ريمونتادا تاريخية تصعد به للمربع الذهبي في البطولة.

وفاز الاهلي بهدف نظيف على صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،السبت، بإستاد برج العرب في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليودّع المارد الأحمر البطولة بعدما سبق وخسر الاهلي بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب.

ظهر لاعبو الاهلي بشكل سيئ للغاية في مباراة صن داونز لم يستحقوا عليه الإشادة ولا الدعم خاصة وأن الفريق دخل المباراة وهو في حاجة لتحقيق فوز تاريخي من أجل التأهل لكن الاهلي فشل في تحقيق "ريمونتادا تاريخية" بالتأهل للمربع الذهبي ليؤكد انتهاء زمن المفاجآت الكروية.

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لم يُقدم لاسارتي المدير الفني للأهلي ما يستحق عليه أن يفوز بخماسية نظيفة تمنحه "دخول التاريخ" وخاض المدير الفني المباراة بتشكيل طبيعي ودون مفاجأت لذا كان طبيعياً أن يفوز بهدف نظيف وليس أكثر.

حكم المباراة الجامبي جاساما كان له دور سلبي في المباراة بعدما أخطأ في العديد نن القرارات كما ألغى مساعده هف صحيح سجله جونيور أجاي للأهلي.

فوز الاهلي في مباراة اليوم أشبه بالإنتصارات المكسّحة التى لا تدعم فريقها ولا تساعده على تحقيق أهدافه خاصة أذا كانت مباريات الذهاب تُحتم على الفريق تحقيق نتائج كبيرة وجيدة كما حث في حالة الاهلي الذى خسر في جنوب أفريقيا السبت الماضي بخماسية نظيفة وتوقع البعض أن ينتفض لاعبو الاهلي لكنهم ظهروا بشكل سيئ للغاية.