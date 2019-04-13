شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الأهلى لـ"جماهيره " : الشكر لا يكفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر الموقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو خاص بالجمهور وتحية اللاعبين عقب لقاء صن داونز الجنوب أفريقي . وجاء الفيديو معلقا قائلا " الانتصار الحقيقي اليوم هو جمهورنا العظيم.. والشكر لا يكفي " ودّع فريق الاهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا رسمياً بعدما إكتفى بفوز صعب بهدف نظيف على صن داونز الجنوب أفريقي مساء اليوم،السبت، بإستاد برج العرب في أياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقي.

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