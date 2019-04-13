شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نتيجة مباراة الاهلى.. وداع واعتذار بعد خماسية الذهاب ومطالبة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الأهلى على صن داونز الجنوب إفريقى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب، فى إياب دور ربع النهائى بدورى أبطال إفريقيا ليودع الفريق الأحمر البطولة الأفريقية بسبب الخسارة فى لقاء الذهاب بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقان يوم السبت الماضى فى بريتوريا.

الأهلى يفشل فى تحقيق "ريمونتادا"

وفشل الاهلي في تحقيق "ريمونتادا تاريخية" بالتأهل للمربع الذهبي حيث إكتفى بفوز صعب على الفريق الجنوب أفريقي في اللقاء الذى أقيم مساء اليوم وسجل هدف الفريق الوحيد مهاجمه المغربى وليد أزارو

الشوط الاول

جاءت انطلاقة المباراة حماسية من الاهلي بشكل واضح وكاد يُسجل هدفاً في الثواني الأخيرة بعدما كاد وليد آزارو ينفرد بحارس الضيوف لكن الدفاع الجنوب أفريقي أنقذ الموقف .

هدأ أداء الاهلي قليلاً وأنحصر اللعب وسط الملعب مع محاولات مُتباعدة من الضيوف لتهديد مرمى نحمد الشناوي.

وسقط وليد أزارو في منطقة جزاء صن داونز لكن الحكم الجامبي جاساما رفض إحتساب ضربة جزاء أو ضربة حرة مباشرة للأهلي وسط إعتراض من وليد آزارو.

وتعاطف القائم مع صن داونز بعدما تصدى لتسديدة قوية من عمرو السولية في الدقيقة 15

ونال عمرو السولية بطاقة صفراء في الدقيقة 21 للخشونة ، وتلقى رمضان صبحي تمريرة رائعة لكنه فشل في التصّرف فيها وتباطئ إلى أن تدخل دفاع صن داونز وقام بتشتيت الكرة من أمام رمضان صبحي.

قبل أن يُهدر جونيور أجاي فرصة أخرى للأهلي في الدقيقة 25 ،وتعمّد لاعبو صن داونز وحارس مرماه إهدار الوقت بطريقة واضحة.

وسدد وليد آزارو تسديدة قوية للغاية تصدى لها حارس الضيوف وأنقذ فرصة خطرة للأهلي ،وواصل الاهلي ضغطه على مرمى الضيوف بشكل واضح ولجأ لاعبو المارد الأحمر للتسديدات القوية التى كان أبرزها من حسين الشحات ووليد أزارو لكن حارس فريق صن داونز تصدّى لهذه الكرات.

وأشهر الحكم الجامبي جاساما بطاقة صفراء لجونيور أجاي بدعوى الاحتكاك بدفاع صن داونز، كما أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية لأيمن أشرف.

في الدقائق الأخيرة حاول الاهلي زيارة شبابك الفريق الجنوب أفريقي لكن دون جدوى بفضل تماسك لاعبي الضيوف وتألق حارس مرماهم إلى أن أطلق الحكم صافرة النهاية مُعلناً نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الاهلي الشوط الثاني كما أنهى الشوط الأول مُهاجماً وضغط فريق صن داونز في نصف ملعبه وسجل أجاي هدفاً للأهلي لكن الحكم المساعد الغاه بداعي التسلل قبل أن لتمس الكرة يد أحد لاعبي الفريق الجنوب أفريقي في منطقة جزاؤه لكن الحكم الجامبي الغير موفق تماماً في اللقاء رفض إحتساب ضربة جزاء ليواصل الحكم إدارته الغريبة للمباراة ويُثير حوله علامات الإستفهام.

بمرور الوقت يواصل الاهلي ضغطه على اللقاء باحثاً عن هدف ولجأ لاعبي الاحمر للتسديد وكاد أجاي يُسجل هدفاً ثم أهدر أزارو فرصة أخرى ودفع لاسارتي بمروان محسن بدلاً من حسين الشحات ونجح وليد آزارو في تسجيل هدف الأهلي الأول في الدقيقة 68 من تمريرة رائعة عن طريق أحمد فتحي.

وخرج عمرو السولية في الدقيقة 79 وشارك ناصر ماهر بدلاً منه ،وحاول الاهلي تسجيل هدف ثاني لتحسني الصورة وشارك صلاح محسن في الدقائق الأخيرة بدلاً من جونيور أجاي ونال مروان محسن بطاقة صفراء للخشونة مع حارس الضيوف كما نال وليد آزارو بطاقة صفراء ،وبعدها إنتهى اللقاء بفوز الاهلي بهدف وحيد ليودّع المارد الأحمر البطولة رسمياً.

لاعبو الأهلى يعتذرون للجماهير فى برج العرب بعد وداع بطولة أفريقيا

فيما حرص لاعبو الأهلي، بقيادة حسام عاشور، على تقديم الاعتذار لجماهيرهم التى حرصت على التواجد فى مدرجات برج العرب، لمؤازرتهم أمام صن داونز بعد توديع البطولة بشكل رسمى.

بينما هتفت جماهير الأهلى للاعبي الفريق عقب مباراة صن داونز وقالت: الدوري يا أهلي"، وذلك بعد وداع الفريق لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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مطالبة اللاعبين بالدورى