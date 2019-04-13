شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد يجرى عملية جراحية فى غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي لعملية جراحية فى غضروف الركبة وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة. Advertisements وتعرض نيدفيد للإصابة في مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف. وأثبتت الأشعة التي أجراها نيدفيد إصابته بتمزق في غضروف الركبة، حيث سيخضع للعملية الجراحية تحت إشراف أحمد عبد العزيز رئيس الهيئة الطبية بالأهلي.

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