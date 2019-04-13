نتيجة وملخص مباراة الاتحاد والنصر اليوم السبت 13 ابريل 2019 في كأس الأمير محمد بن سلمان

انتهى لقاء اليوم بفوز نادي الاتحاد بنتيجة ثلاثة أهداف ضد النصر في مباراة مميزة، تمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع النصر على هدفي اللقاء الأول متقدماً بالنتيجة حتى انتهاء الشوط، في حين عادل النصر النتيجة بهدفين متتاليين أحدهما من ركلة جزاء، ولم تكتف المباراة بذلك ليضيف المولد هدف الفوز لفريقه الاتحاد بالدقيقة 88 قبل نهاية المواجهة.

دخل النصر مباراة اليوم منتشيا بالفوز الذي حققه في مباراته الأخيرة على الزوراء بنتيجة أربعة أهداف بدون رد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ويتواجد العالمي في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة بعد أن انتزع الهلال منه المركز الأول على حساب الأهلي في كلاسيكو الكرة السعودية أمس.

كانت آخر مباريات الاتحاد أمام الباطن في الدوري السعودي، وفاز العميد برباعية مقابل هدف وحيد، ويتواجد الفريق بالمركز الثالث عشر على لائحة ترتيب الفرق برصيد 25 نقطة، ويبتعد بنقطتين عن منطقة الهبوط المركز الـ12 الذي يلازم الحزم برصيد 27 نقطة.