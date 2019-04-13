نتيجة مباراة الوداد وحوريا اليوم في دوري الأبطال

انتهت نتيجة مباراة الوداد وحوريا الغيني اليوم، في مباراة الإياب بفوز الوداد البيضاوي، بنتيجة خمسة اهداف دون رد، ليضمن بذلك التأهل الى مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2019، بعد ان كانت مباراة الذهاب انتهت دون اهداف.

مباراة الوداد وحوريا اليوم، في مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، حيث مباراة الوداد وحوريا اليوم، هي ضمن مباريات الإياب، من مباريات دوري الأبطال في دور الثمانية، والتي يستقبل من خلالها بعد قليل، الوداد المغربي حوريا الغيني، على أرضية ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله، بالعاصمة المغربية الرباط.

بداية مباراة الوداد البيضاوي وحوريا الغيني، سيكون إبتداء من الساعة السابعة مساءا، بتوقيت غرينتش، وبتوقيت المغرب، ستنطلق مباراة الوداد في تمام الساعة الثامنة ليلا، الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي، وفي العاشرة من ليلة اليوم، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

أما القناة الناقلة لمباراة الوداد وحوريا مباشرة اليوم السبت 13-4-2019، ستكون هني قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسيتواجد في التعليق من خلالها، على أحداث المباراة المعلق المغربي جواد بده.

كانت نتيجة مباراة الذهاب، بين الفريقين، إنتهت بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف، مما يجعل مباراة اليوم، مفتوحة على كل الإحتمالات بين الجانبين، حيث الفريق الفائز هو من سيتأهل، ونتيجة التعادل الإيجابي تأهل نادي حوريا.