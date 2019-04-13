نتيجة مباراة الترجي وشباب قسنطينة اليوم

اليوم السبت مباراة الترجي وشباب قسنطينة و هى المباراة التي سوف تقام بينهما على ملعب الملعب الاولمبي برادس هذه المباراة تأتى ضمن منافسات دور الـ 8 مباراة العودة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، كانت مباراة الذهاب التى أقيمت بينهما فى الجزائر، قد انتهت بفوز الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، و المباراة عملياً سهلة بالنسبة للترجى لانها تقام على أرضه، و باستطاعته حسمها الليلة، و لكن يتبقى لفريق شباب قسنطينة الامل للفوز اليوم و تحقيق ما فعله الترجى فى الجزائر.

موعد مباراة الترجي وشباب قسنطينة

مباراة الترجي وشباب قسنطينة تقام اليوم السبت الثالث عشر من أبريل 2019 في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءبتوقيت تونس العاشرة مساء بتوقيت السعودية

مباراة الترجي وشباب قسنطينة منقولة على الهواء مباشرة على قناة beIN SPORTS HD 1

سيبدأ أحداث الشوط الاول

الدقيقة 5 و النتيجة 0/0 حتى الان

الدقيقة 10 النتيجة مازالت التعادل السلبى حتى الان

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الدقيقة الستة عشر من احداث الشوط الاول و حتى الان الفريقان متعادلان بدون اهداف

الدقيقة 24 من أحداث المباراة النتيجة أصبحت تقدم الترجى بهدف أحرزه سعد بقير

د36 النتيجة 2/0 لصالح الترجى

انتهى الشوط الاول بتقدم الترجى بهدفين مقابل لاشىء

بدأ الشوط الثانى منذ دقائق لا تزال النتيجة هى تقدم الترجى بهدفين

د 75 من الشوط الثانى النتيجة 2/1 لصالح الترجى

انتهت المباراة بفوز الترجى التونسى 3/1