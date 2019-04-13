مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر | مباراة ليفربول بث مباشر اليوم | بث مباشر ليفربول وتشيلسي

ليفربول وتشيلسي، يلتقي نادي ليفربول الانجليزي الذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره نادي تشيلسي في قمة مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من الدوري الانجليزي الممتاز، في مباراة يسعى فيها الريدز للانتصار والوصول للنقطة 85 ليبقى في الصدرارة مؤقتاً وينتظر تعثر السيتي في مباريات المقبلة ليكون بطلاً للدوري الانجليزي الممتاز بعد غياب طال لأكثر من ثلاثين عاماً، سنتعرف من خلال هذه المقالة على موعد مباراة ليفربول وتشيلسي.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الاسبوع 34 من عمر الدوري الانجليزي الممتاز، ومن المقرر أن يكون يوم الأحد القادم الموافق 14 أبريل الجاري موعداً للقاء الريدز ضد البلوز في قمة مباريات الجولة 34 من الدوري الانجليزي الممتاز، المباراة على ملعب أنفيلد معقلد نادي ليفربول، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة مباراة ليفربول وتشيلسي في الجولة 34 من الدوري الانجليزي الممتاز، وتبث المباراة حصرياً عبر شبكة بي ان سبورت الرياضية، وأعلنت القناة بث اللقاء عبر بي ان سبورت 2، وسيتولى التعليق على المباراة يوسف سيف.