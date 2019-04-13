“اعرف الأن ” نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 13 إبريل| الأهلي وصن داونز

قام فريق الأهلي بمواجهة نظيره فريق صن داونز اليوم السبت 13-4-2019، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك على استاد الجيش ببرج العرب ،وذلك في تمام السادسة من مساءًا اليوم السبت 13 أبريل 2019 بتوقيت القاهرة، و في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت السعودية ، وذلك وسط حضور جماهيري كبير قد تعدي الـ 30 ألف مشجع.

نتيجة الأهلي وصن داونزوقد خاض الأهلي لقاء اليوم رافعاً شعار “لا مستحيل في كرة القدم”، كما سعي الفريق في تحقيق الفوز على صن داونز الأفريقي بخمسة أهداف أو أكثر لتحقيق المعجزة والصعود للدور قبل النهائي، وذلك بعد خسارته الكبيرة في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة صعّبت من مهمته في لقاء اليوم .

وقام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاسارتي ، على تهيئة اللاعبين نفسياً قبل مواجهة اليوم ، كما طالبهم بتقديم أداء قوي ليزيل الصورة السيئة التي ظهروا عليها في لقاء الذهاب، كما قام الجهاز الفني للأهلي بعرض مباريات لفريق صن داونز خارج ملعبه وطريقة لعبه ومحاولة ضربها وتحقيق أهداف مبكرة تساعد في فتح اللقاء.

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والجدير بالذكر أن فريق صن داونز سوف يخوض لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة ، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة ، أعطته أفضلية كبيرة في تخطي عقبة الأهلي مساء اليوم والوصول للدور قبل النهائي.

نتيجة مباراة الاهلي وصن دوانز

انتهت مباراة الأهلي اليوم ، بهدف نظيف للأهلي بدون مقابل من صن داونز ، وذلك يعني فوز صن داونز وتأهله إلي الدوري النصف نهائي وخروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا لهذا العام ، وذلك كان سبباً في حزن الشعب المصري ، وتم تسديد الهدف الوحيد للأهلي بواسطة اللاعب وليد ازارو في الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة ، وتم إعطاء مهلة أخيرة بعد نهاية الشوط الثاني ستة دقائق ولكن خسر النادي الأهلي لقب الدوري لهذا العام .