لاسارتي يرفض تقديم استقالته بعد هزيمة صن دوانز ووداع دوري الأبطال

قال مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي أن فريقه بذل مجهود كبير للغاية للعودة أمام فريق صن دوانز في إياب دوري الثمانية من دوري أبطال أفريقيا ولكن ظروف اللقاء لم تخدم الفريق وأهدر لاعبي الفريق الكثير من الفرص المهمة والخطيرة التي كانت كفيلة بعودة الفريق الأحمر بالرغم من خسارة مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.

وأعلن لاسارتي أنه حفز اللاعبين ببعض الفيديوهات الخاصة بفريق برشلونة لتدعيم اللاعبين في الأيام المنقضية، مرجعاً تأخير التغييرات لوجود اللاعبين في حالة فنية جيدة ولم يكن هناك داع للتغير قبل الدقيقة 80.

وكشف لاسارتي رفضه تقديم استقالته بعد توديع دوري الأبطال، معلقا توليت المسئولية الفنية للفريق منذ 3 أشهر وكان الفريق في وضع صعب ولكن نجحنا في تصحيح المسار بالفعل لم ننجح في تحقيق أحد أهدافنا وهو الفوز بدوري أبطال أفريقيا، ولكن يوجد أهداف أخرى نسعى لها خصوصا بطولة الدوري العام الذي نجحنا في إصداراته بالرغم من تأخرنا بـ 12 نقطة عندما توليت المسئولية، مؤكدا أنه سيرحل عن الفريق في حالة واحدة فقط وهي وجود رغبة من مجلس إدارة الأهلي في هذا.

وودع فريق الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور الثمانية بعد الخسارة ذهابا أمام صن دوانز في جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة إيابا في برج العرب بهدف نظيف.