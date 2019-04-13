محسن صالح مهاجمًا باكاري جاساما: الكرة الأفريقية تتقدم والتحكيم يتقهقر

اليوم الجديد

هاجم محسن صالح، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، باكاري جاساما، حكم مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن هذا الحكم ومن على شاكلته من أسباب الشغب في الملاعب.

وقال صالح، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «الكرة الأفريقية تتقدم والتحكيم يتقهقر، وهذا الحكم ومن على شاكلته هم أحد أسباب شغب الملاعب».

وتساءل مدرب المنتخب السابق: «كيف نطلب من الجمهور واللاعبين ضبط النفس أمام هذا التحيّز الأعمى الذي أعاد إلى الأذهان عادة شراء الذمم الكروية في سبعينات القرن الماضي؟!».

واختتم...