تركي آل الشيخ: الأهلي سيفوز على بيراميدز.. وعبدالله السعيد سيكون الأسوأ

اليوم الجديد
توقع تركي آل الشيخ، رئيس نادي بيراميدز، فوز الأهلي، على فريقه في المباراة التي ستقام بينهما يوم الخميس القادم، وأن عبدالله السعيد، سيكون أسوأ لاعب في اللقاء.
وقال تركي، عبر حسابه الشخصي في موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «الأهلي سيفوز يوم الخميس، لأن الأهلي عندما يتصدر لا يفرط بالمركز الأول».
وأضاف رئيس نادي بيراميدز: «طموحنا المحافظة على المركز الثاني بعد الأهلي، وأتوقع أن يكون عبد الله السعيد أسوأ لاعب في المباراة».
ويواجه بيراميدز، نظيره الأهلي في منافسات الجولة 25 من الدوري المصري، في الساعة الثامنة...
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