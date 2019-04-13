أول تعليق من تركي آل شيخ بعد خروج الأهلي من إفريقيا

التحرير علق تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي ومالك نادي بيراميدز والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، على خروج فريق النادي الأهلي من دوري أبطال إفريقيا، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "هاردلك قدر الله وماشاء فعل". وودع الأهلي، بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم الفوز على نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، أحرزه وليد أزارو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات إياب دور ربع النهائي من البطولة...

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