تركي: الأهلي سيفوز يوم الخميس.. والسعيد سيكون الأسوأ

مصراوي - كتب - هادي المدني:

صرح تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز بأن الأهلي سيحقق الفوز على فريقه يوم الخميس القادم في الدوري الممتاز، متوقعًا أن يكون عبدالله السعيد أسوأ لاعب في المباراة.

وقال آل الشيخ في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" اليوم السبت: "الأهلي سيفوز يوم الخميس، لأن الأهلي عندما يتصدر لا يفرط بالمركز الأول.. طموحنا المحافظة على المركز الثاني بعد الأهلي.. وأتوقع أسوأ لاعب في المباراة عبدالله السعيد."

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت على يد صنداونز الجنوب إفريقي في مرحلة ربع النهائي بعد الخسارة في...