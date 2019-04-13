مدرب أغادير: لدينا فرصتين للتأهل.. والزمالك هو الأكثر خبرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكد ميجيل جاموندي المدير الفني لنادي حسنية أغادير المغربي، أن فريقه يمتلك فرصتين للتأهل إلى الدور قبل النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك قبل ساعات من مواجهته للزمالك.

وأشار جاموندي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عشية المواجهة، إلى أن الزمالك يمتلك خبرات أكبر من أغادير، لافتًا إلى أن عنصر الخبرة يعد من العوامل التي ستؤثر في نتيجة المواجهة.

وقال المدير الفني لأغادير: "الزمالك يمتلك فريق كبيرة وخبراته أكثر منا، أدرك جيدًا أنهم يمتلكون لاعبين مميزين ويلعبون تحت الضغط، وهو ما ظهر في الذهاب بعدما خرجوا بتعادل سلبي".

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وأضاف: "فريقنا جاهز لكل السيناريوهات، سنلعب على الهجمات المرتدة بنسبة كبيرة، في ظل الضغط الهجومي الكبير المتوقع من جانب الزمالك".

واختتم: "لدينا فرصتين للتأهل إلى الدور قبل النهائي، سواء عن طريق الفوز أو التعادل الإيجابي، أهدرنا التفوق في المغرب والآن نحن نستعد للحفاظ على فرصنا".

الجدير بالذكر أن الزمالك سيواجه أغادير غدًا، الأحد، على استاد الجيش بالسويس، في إطار مباريات الإياب من دور الثمانية لكأس الكونفدرالية، بعدما تعادلا سلبيًا في الذهاب بالمغرب.