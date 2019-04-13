مدافع يوفنتوس يعلن اعتزاله كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب أ):

أعلن أندريا بارزاجلي اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، عندما يكمل موسمه التاسع كمدافع مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

وقال بارزالي عقب مباراة فريقه مع سبال :"عندما تكون لاعب كرة قدم تجد أنه من الصعب التفكير في الحياة بعد كرة القدم، ولكن اصابات الموسم ساعدتني على فهم هذا".

وأكد :" قررت الاعتزال في يونيو وأحاول اكتشاف ما سأفعله مستقبلا".

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وانضم بارزاجلي، الذي سيبلغ عامه الـ38 في 8 مايو، إلى يوفنتوس في يناير 2011 من فريق فولفسبورج، حيث فاز هناك بلقب الدوري الألماني في 2009.

وفاز بارزاجلي بسبعة ألقاب متتالية للدوري الإيطالي مع يوفنتوس، الذي اقترب بشدة من التتويج بلقبه الثامن على التوالي رغم الخسارة أمام سبال (2-1).

ورفع بارزاجلي، الملقب بالصخرة، كأس العالم في 2006 مع المنتخب الإيطالي.

ولعب بارزاجلي 73 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي.