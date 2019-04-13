عقدة التاسعة للأهلي.. بداية الكابوس من ليبيا ونهاية مأساوية في جنوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

منذ تتويج الأهلي عام 2013 بلقبه الثامن بمسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا والفريق الأحمر لم يعرف بعدها طريق الفوز باللقب القاري.

الأهلي بعد موقعة "الجبل الأخضر" وتحديدًا في إياب نهائي دوري الأبطال بنسخة 2013 عانى بعدها في نيل اللقب القاري خلال آخر ست نسخ رغم أن كان الأحمر قريبًا من التتويج بها في نسختي 2017 و2018.

- نسخة 2014

خلال هذه النسخة عانى الأهلي في مشواره الإفريقي فكانت البداية بالمرور بصعوبة على حساب يانج أفريكانز التنزاني بعد الفوز بركلات الترجيح (4-3) حيث انتهت مباراتي الذهاب والعودة بالتعادل (1-1) في المجموع.

وفي دور الـ16، خسر الأهلي مباراة الذهاب أمام أهلي بنغازي الليبي بهدف دون رد، قبل أن ينجح بطل ليبيا في الفوز بمباراة الإياب والتي أقيمت على ملعب الكلية الحربية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الأهلي تحول بعد ذلك للمشاركة في مسابقة الكونفدرالية، لينجح في التتويج باللقب الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على سيوي سبور الإيفواري، حيث انتهى لقاء الذهاب (2-1) في كوت ديفوار قبل أن يرد الأحمر بالفوز بهدف دون رد في الوقت القاتل.

- نسخة 2015

الوضع لم يختلف عند الأهلي في النسخة التالية حيث بدأ الأحمر مشواره بفوز خارجي كان على حساب آرمي باتريوريتيك بطل رواندا بهدفين دون رد قبل أن يتمكن الأحمر من تحقيق نفس النتيجة في لقاء الإياب.

وفي دور الـ16 من مشوار الأهلي الإفريقي، ودّع الأحمر المنافسة بعد الخسارة من المغرب التطواني المغربي بركلات الترجيح (4-3) بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (1-1) في المجموع.

- نسخة 2016

خلال هذه النسخة استطاع الأهلي أن يصل إلى دور المجموعات بعدما فشل في آخر نسختين إلا أن النادي الأكثر تتويجًا من حيث البطولات داخل القارة السمراء ودّع المنافسات من مرحلة المجموعات.

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الأهلي احتل وقتها المركز الثالث برصيد ست نقاط ليأتي خلف الثنائي زيسكو الزامبي صاحب التسع نقاط، ومتصدر المجموعة الوداد البيضاوي المغربي والذي جمع وقتها 11 نقطة.

- نسخة 2017

تعتبر هذه النسخة هيّ الأقرب للأهلي من حيث التتويج حيث تأهل وقتها ممثل الكرة المصرية للمباراة النهائية إلا أن النهاية لم تكن في مسار الأحمر.

الأهلي في مباراة الذهاب وتحديدًا على ملعب برج العرب تعادل بهدف لمثله أمام الوداد البيضاوي المغربي.

وفي لقاء الإياب، استطاع الوداد أن يستغل عاملي الأرض والجمهور ليحقق الفوز بهدف دون رد، لتكون مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا (2-1).

- نسخة 2018

في النسخة الماضية عاد الأهلي للوصول للمشهد الختامي بالبطولة القارية الأولى على مستوى الأندية حيث حقق الأحمر وقتها فوزًا (3-1) على ملعبه ببرج العرب كان على حساب الترجي التونسي.

وفي موقعة رادس، قلب فريق الترجي الطاولة على الأهلي بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف دون رد ليخطف اللقب من المارد الأحمر بعدما كان قريبًا من الجزيرة.

- نسخة 2019

استطاع الأهلي أن يحقق بداية مميزة خلال النسخة الحالية من مشواره الإفريقي بعد تخطيه عقبة جيما جيفار الأثيوبي في دور الـ32، قبل أن يقتنص الأحمر صدارة المجموعة الرابعة متفوقًا على سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري.

قرعة دور الثمانية أوقعت الأهلي مع صنداونز الحاصل على اللقب القاري عام 2016، إلا أن بطل جنوب إفريقيا كتب تاريخًا هو الأسوأ للأحمر في إفريقيا بعدما فاز عليه بخمسة أهداف دون رد، قبل أن يحقق الأهلي فوزًا معنويًا في موقعة الإياب بهدف دون رد، ويودع المسابقة بعد الخسارة (5-1) في المجموع.