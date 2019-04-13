حارس الزمالك: نرفض تصدير نغمة ضياع الدوري.. وجاهزون لمواجهة حسنية أغادير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

قال عماد السيد حارس مرمى فريق الزمالك، إن مواجهة فريقه المقبلة أمام حسنية أغادير المغربي لن تكون سهلة، مؤكدا أن الفريق الأبيض قادر على تحقيق الفوز بلقاء العودة.

ويستضيف الزمالك نظيره حسنية أغادير، مساء غدا الأحد، في المباراة التي ستقام على استاد الجيش بالسويس، في إياب دور ربع النهائي بالكونفدرالية بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

وقال السيد في المؤتمر الصحفي لمواجهة حسنية أغادير، إن الزمالك جاهز لمواجهة الغد، ولا حديث هنا سوى عن مواجهة الكونفدرالية بعد غلق صفحة الهزيمة من المصري في بطولة الدوري.

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وأضاف، أن الزمالك حاليا يركز في مباراة الكونفدرالية، فالدوري بطولة منفصلة عن الكونفدرالية، ولذلك فالجميع حاليا يركز على مواجهة الغد أمام حسنية أغادير.

وأوضح حارس الزمالك، أن الجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، لذلك سيبحثون عن الفوز والتأهل لمصالحة الجماهير بعد الخسارة من المصري.

وأتم تصريحاته:" نرفض تصدير نغمة ضياع الدوري للجمهور الأبيض، ورغم الخسارة من المصري بالدوري فجميع اللاعبين سيقاتلون حتى النهاية في كل بطولة للفوز بها".