فيفا يدين العنصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

دعا السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جميع المعنيين بكرة القدم بأن يحذو حذو الفيفا في البطولات التي ينظمها، حيث يمكن للحكام إيقاف أي مباراة في حال حدوث اعتداء عنصري.

وتعرض العديد من اللاعبين للاستهداف العنصري مؤخرا، وأبرزهم مويس كين مهاجم يوفنتوس الإيطالي وداني روز مدافع منتخب إنجلترا.

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وقال انفانتينو في بيان مكتوب ""هذا الأمر غير مقبول تماما، العنصرية ليس لها أي مكان في كرة القدم كما أنه ليس لها أي مكان في المجتمع أيضا".

وأضاف "ينبغي وقف العنصرية، أن تتوقف تماما، لقد قدمنا ما يسمى اجراءات الخطوات الثلاث في البطولات التابعة لنا، حيث يمكن للحكام إيقاف المباريات حال وقوع حوادث تميزية".

وختم بالقول "فيفا يحث جميع الاتحادات الأعضاء وروابط الدوريات والأندية والهيئات التأديبية الأعضاء على تبني نفس الإجراء ، وكذلك اتباع نهج عدم التسامح مطلقًا مع حوادث العنصرية في كرة القدم ، وتطبيق عقوبات قاسية على مثل هذا النوع من السلوك".