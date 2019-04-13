تركي آل الشيخ: الأهلي سيفوز يوم الخميس.. والسعيد سيكون الأسوأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز بأن الأهلي سيحقق الفوز على فريقه يوم الخميس القادم في الدوري الممتاز، متوقعًا أن يكون عبدالله السعيد أسوأ لاعب في المباراة.

وقال آل الشيخ في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" اليوم السبت: "الأهلي سيفوز يوم الخميس، لأن الأهلي عندما يتصدر لا يفرط بالمركز الأول.. طموحنا المحافظة على المركز الثاني بعد الأهلي.. وأتوقع أسوأ لاعب في المباراة عبدالله السعيد."

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وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت على يد صنداونز الجنوب إفريقي في مرحلة ربع النهائي بعد الخسارة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 5-1.

ويلعب حامل لقب الدوري الممتاز أمام بيراميدز الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة 25 للدوري الممتاز، بعدما تصدر جدول الترتيب عقب خسارة الزمالك أمام المصري الخميس الماضي.