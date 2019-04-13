نيدفيد يجري عملية جراحية بالغضروف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد مصدر من داخل النادي الأهلي، أن لاعب الفريق كريم وليد "نيدفيد" سيجري عملية جراحية بالغضروف خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة ليلا كورة، مساء السبت، أنه اطلع على الأشعة التي قام بها اللاعب لتثبت أنه بحاجة لعملية جراحية.

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وكان مصدر بالنادي الأهلي، كشف مؤخرًا أن لاعب وسط الأهلي تعرض لتمزق في الغضروف الخارجي للركبة وفقًا للتشخيص المبدئي.

وتعرض نيدفيد للإصابة خلال مباراة فريقه أمام مصر المقاصة والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف بالدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي تعرض للإقصاء من مسابقة دوري أبطال إفريقيا وتحديدًا من دور ربع النهائي على يد فريق صنداونز الجنوب إفريقي بعد الخسارة بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.