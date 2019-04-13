جروس: لن نتأثر بالهزيمة من المصري.. وهدفنا الفوز على حسنية أغادير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، أن فريقه لن يتأثر بالهزيمة التي تعرض لها في الدوري أمام المصري البورسعيدي، مشيرًا إلى أنه يستهدف تحقيق الفوز على حسنية أغادير المغربي من أجل التأهل.

ويستضيف الزمالك غدًا الأحد فريق حسنية أغادير في السويس بإياب ربع نهائي الكونفدرالية، بعدما انتهى لقاء الذهاب في المغرب (0-0)، قبل أيام من خسارة الأبيض أمام المصري (2-1) الخميس في الدوري الممتاز.

وقال جروس، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "سيكون اللقاء صعبًا، أثق في لاعبي الفريق، وسعيد بعودة لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي بعد انتهاء عقوبة إيقافه، كما أن المهاجم عمر السعيد يعد ورقة رابحة".

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وأضاف أن أيمن حفني لم ينضم إلى قائمة الفريق في المباراة خاصةً بعد عودته مؤخرًا من الإصابة.

ولفت جروس إلى أن المنافس فريق جيد ولديه لاعبين مميزين، مشيرًا إلى أن التعادل السلبي في لقاء الذهاب يعد نتيجة خادعة، وأن فريقه لا بديل أمامه سوى الفوز من أجل بلوغ نصف النهائي البطولة الإفريقية.

وأتم مدرب الزمالك قائلا: "لدينا إصرار على تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للدور التالي للاستمرار في المنافسة على البطولة الإفريقية، ولن يتأثر الفريق بالخسارة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام المصري بالدوري".